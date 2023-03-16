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Над Белгородом снова работала ПВО: известно о "сбитии" двух ракет (фото, видео)

Фото: над Белгородом снова работала ПВО, известно о "сбитии" двух ракет (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на четверг, 16 марта, в Белгороде снова работала ПВО. Якобы удалось сбить две ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медуза.

В результате "хлопка" повреждены фасады нескольких административных и жилых зданий.

В местных Telegram-каналах пишут об упавших недалеко от центра города - на Вокзальной улице - обломках ракеты, которые повредили проезжую часть. Улица перекрыта.

Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, утром 16 марта, в результате "активности со стороны противника" якобы 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль.

Как сообщалось, в Новом Осколе Белгородской области утром, 6 марта, были слышны взрывы. Власти заявили о работе ПВО.

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