Как рассказал Гладков, над территорией Белгородской области и Белгорода было якобы сбито 10 воздушных целей на подлете к городу.

Согласно предварительной информации, известно об одном пострадавшем - женщине, которая получила ожоги в результате пожара в ее доме.

Тем временем в Белгороде были выбиты окна в одной из квартир многоэтажного дома, а также повреждены 18 частных жилых домов. В двух домах возник пожар.

"Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий", - написал Гладков.

Фото: в Белгородской области жалуются на обстрелы, в одном из домов произошел пожар (Getty Images) ⠀

В том же числе, как рассказал губернатор, разрушения в результате атаки есть в поселке Майское, Дубовое и Тавровое.

Ситуация в Белгородской области

12 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу Украины с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Через некоторое время "Сибирский батальон" взял под контроль поселок Горьковский Белгородской области. Добровольцы анонсировали новые удары по военным объектам Российской Федерации.

23 марта мэр Белгорода Вадим Демидов сообщил об аварийном отключении электроэнергии на двух улицах города после якобы атаки ВСУ. В частности очередной обстрел региона произошел 26 марта. Тогда же россияне снова жаловались на разрушение инфраструктуры и пострадавших.