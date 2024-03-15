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В Белгороде взрывы и "прилеты", голосование на выборах останавливали

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Пятница, 15 марта, началась для Белгорода с сильного обстрела. Власти заявляли о работе ПВО и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Помимо этого россияне говорят о сбитии семи снарядов РСЗО над городом.

Во время обстрела в Белгороде и Белгородском районе объявили воздушную тревогу.

"Около 08:15 дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов RM-70 "Вампир" уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

После звуков взрывов над Белгородом поднялся столб дыма.

Российское издание "РИА Новости" сообщало, что из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.

После обстрела губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что  пострадали два человека. Помимо этого в городе зафиксированы повреждения в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Помимо этого был "прилет" по территории школьного стадиона.

В Белгородском районе повреждены один многоквартирный и пять частных жилых домов, два здания торговых центров, восемь машин. Также один автомобиль полностью сгорел. 

Рейд добровольцев из Украины в РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курскую и Белгородскую области.

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ.

Утром 14 марта жители Белгорода жаловались на прилеты. Российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

В районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки Белгородской области РФ продолжался бой с применением бронетехники и РСЗО.

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