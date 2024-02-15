В Белгороде взрывы, в сети пишут о якобы "прилете" в ТЦ (фото, видео)

Россияне заявляют, что взрывы в Белгороде прогремели после 12:00 (по киевскому времени). РосСМИ утверждают, что якобы город обстреляли, и традиционно обвинили Украину.

В сети пишут, что был прилет в один из торговых центров. Также российские Telegram-каналы утверждают, что якобы есть по меньшей мере пятеро погибших и 19 пострадавших.

Добавим, что украинская сторона не комментировала ситуацию.

Ситуация в Белгороде

Напомним, в конце декабря 2023 россияне жаловались на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляли россияне, в начале января так называемые "обстрелы" продолжились, россияне в сети писали о "прилетах" и работе ПВО.