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В Белгороде взрывы, в сети пишут о якобы "прилете" в ТЦ (фото, видео)

Фото: в Белгороде сообщают о якобы "прилете" в ТЦ (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Белгороде сегодня, 15 февраля, раздались взрывы. Россияне заявили о якобы "прилете" в торговый центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и российские Telegram-каналы.

Россияне заявляют, что взрывы в Белгороде прогремели после 12:00 (по киевскому времени). РосСМИ утверждают, что якобы город обстреляли, и традиционно обвинили Украину.

В сети пишут, что был прилет в один из торговых центров. Также российские Telegram-каналы утверждают, что якобы есть по меньшей мере пятеро погибших и 19 пострадавших.

Добавим, что украинская сторона не комментировала ситуацию.

 

 

Ситуация в Белгороде

Напомним, в конце декабря 2023 россияне жаловались на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляли россияне, в начале января так называемые "обстрелы" продолжились, россияне в сети писали о "прилетах" и работе ПВО.

 

 

 

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