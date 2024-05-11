В Белгороде раздался ряд взрывов: россияне сообщают о раненых и пожарах

В российском Белгороде сегодня, 11 мая, раздался ряд взрывов. Россияне распространяют сетью фото последствий и пишут о пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

Россияне сообщили, что один человек погиб, еще 14 получили ранения.

Местные жители заявили, что сегодня слышали около десяти взрывов. Над городом якобы сработала система ПВО.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщал, что сегодня ночью дроны Главного управления разведки атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России.

Кроме того, взрывы сегодня также прогремели во временно оккупированном Донецке. Там "прилет" был зафиксирован в ресторане, где находились оккупанты.

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