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В Белгороде раздался ряд взрывов: россияне сообщают о раненых и пожарах

Белгород, Суббота 11 мая 2024 21:54
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В Белгороде раздался ряд взрывов: россияне сообщают о раненых и пожарах Фото: в Белгороде раздался ряд взрывов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В российском Белгороде сегодня, 11 мая, раздался ряд взрывов. Россияне распространяют сетью фото последствий и пишут о пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители заявили, что сегодня слышали около десяти взрывов. Над городом якобы сработала система ПВО.

Россияне сообщили, что один человек погиб, еще 14 получили ранения.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщал, что сегодня ночью дроны Главного управления разведки атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России.

Кроме того, взрывы сегодня также прогремели во временно оккупированном Донецке. Там "прилет" был зафиксирован в ресторане, где находились оккупанты.

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