В российском Белгороде после недавних взрывов решили проверить укрытия

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное российское издание " Мир Белогорья ".

"Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами - безопасность и жизнь людей", – заявил Вячеслав Гладков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгородской области вчера, 13 октября, было достаточно громко. Одна из ракет прилетела в многоэтажку в областном центре. Также в окрестностях региона взрывались склады с боеприпасами.

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