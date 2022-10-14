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В российском Белгороде после недавних взрывов решили проверить укрытия

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Пятница 14 октября 2022 16:40
В российском Белгороде после недавних взрывов решили проверить укрытия Фото: в Белгороде после недавних взрывов решили проверить укрытия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе заседания оперативного штаба губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приказал проверить готовность укрытий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное российское издание "Мир Белогорья".

"Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами - безопасность и жизнь людей", – заявил Вячеслав Гладков.

Также заместителям губернатора было приказано заняться распространением информационных материалов касаемо:

  • поведения при взрывах;
  • поведения в случае обнаружения взрывчато опасных предметов;
  • правил оказания первой медицинской помощи

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгородской области вчера, 13 октября, было достаточно громко. Одна из ракет прилетела в многоэтажку в областном центре. Также в окрестностях региона взрывались склады с боеприпасами.

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