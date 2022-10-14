В российском Белгороде после недавних взрывов решили проверить укрытия
В ходе заседания оперативного штаба губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приказал проверить готовность укрытий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное российское издание "Мир Белогорья".
"Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами - безопасность и жизнь людей", – заявил Вячеслав Гладков.
Также заместителям губернатора было приказано заняться распространением информационных материалов касаемо:
- поведения при взрывах;
- поведения в случае обнаружения взрывчато опасных предметов;
- правил оказания первой медицинской помощи
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгородской области вчера, 13 октября, было достаточно громко. Одна из ракет прилетела в многоэтажку в областном центре. Также в окрестностях региона взрывались склады с боеприпасами.
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