Бельгійський прем'єр передрік до 10 "важких зим" через енергокризу

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо вважає, що його країну може чекати до 10 "важких зим" у зв'язку з відмовою від викопного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsblad .

"Нам належить пройти від п'яти до десяти важких зим, але ми також можемо зробити ривок на 20 років вперед, відмовившись від викопного палива, незважаючи на всі труднощі", - зазначив Де Кроо.

Він також виступив за введення стелі цін на енергоносії. Однак таке рішення має бути прийняте на рівні Європейського союзу. І поки обмеження немає, потрібно вжити тимчасових заходів як для громадян, так і для бізнесу.

"Ми не можемо допустити банкрутства компаній через прострочені рахунки", - додав прем'єр Бельгії.