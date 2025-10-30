ua en ru
Бельгийский министр ответил Медведеву словами Селены Гомес

Бельгия, Четверг 30 октября 2025 15:37
Бельгийский министр ответил Медведеву словами Селены Гомес Фото: министр обороны Бельгии Тео Франкен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Председатель российского Совета безопасности России Дмитрий Медведев заговорил о возможности уничтожения Бельгии. Министр обороны страны Тео Франкен призвал российского политика "успокоиться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Это вызвало бурную реакцию Медведева, который назвал главу Минобороны Бельгии "идиотом" и предупредил, что на этой неделе было испытано ядерное супероружие "Посейдон", назвав его "настоящим оружием судного дня".

В ответ на комментарий пользователя соцсети X, который предложил использовать Бельгию как полигон для испытаний, Медведев добавил: "Тогда Бельгия исчезнет".

А уже сегодня утром Франкен ответил Медведеву в Instagram.

"Главный хулиган России никогда не перестает угрожать и оскорблять. НАТО не воюет с Российской Федерацией и, конечно, не хочет этого... Но принцип "ответного удара" нашего альянса является неоспоримым уже 76 лет. Именно это я имел в виду в интервью HUMO, и я не отказываюсь ни от одного слова", - написал он.

Скриншот: Instagram

Это сообщение Франкена было опубликовано под песней американской певицы Селены Гомес "Calm Down", что можно расценивать, как призыв бельгийского министра к Кремлю успокоиться.

Испытания "Посейдона"

Напомним, ранее в этом месяце российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что Россия якобы успешно провела испытания подводного ядерного беспилотника "Посейдон".

По его словам, такое оружие "оборудовано ядерной установкой", которая "может запускаться в течение минут и секунд".

Такое заявление диктатор сделал через несколько дней после того, как в России заявили об успешных испытаниях ракеты "Буревестник", которая якобы может долететь до любой точки мира.

Вскоре в Центре противодействия дезинформации объяснили истинную цель российского диктатора.

