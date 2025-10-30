Бельгийский министр ответил Медведеву словами Селены Гомес
Председатель российского Совета безопасности России Дмитрий Медведев заговорил о возможности уничтожения Бельгии. Министр обороны страны Тео Франкен призвал российского политика "успокоиться".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Это вызвало бурную реакцию Медведева, который назвал главу Минобороны Бельгии "идиотом" и предупредил, что на этой неделе было испытано ядерное супероружие "Посейдон", назвав его "настоящим оружием судного дня".
В ответ на комментарий пользователя соцсети X, который предложил использовать Бельгию как полигон для испытаний, Медведев добавил: "Тогда Бельгия исчезнет".
А уже сегодня утром Франкен ответил Медведеву в Instagram.
"Главный хулиган России никогда не перестает угрожать и оскорблять. НАТО не воюет с Российской Федерацией и, конечно, не хочет этого... Но принцип "ответного удара" нашего альянса является неоспоримым уже 76 лет. Именно это я имел в виду в интервью HUMO, и я не отказываюсь ни от одного слова", - написал он.
Это сообщение Франкена было опубликовано под песней американской певицы Селены Гомес "Calm Down", что можно расценивать, как призыв бельгийского министра к Кремлю успокоиться.
Испытания "Посейдона"
Напомним, ранее в этом месяце российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что Россия якобы успешно провела испытания подводного ядерного беспилотника "Посейдон".
По его словам, такое оружие "оборудовано ядерной установкой", которая "может запускаться в течение минут и секунд".
Такое заявление диктатор сделал через несколько дней после того, как в России заявили об успешных испытаниях ракеты "Буревестник", которая якобы может долететь до любой точки мира.
Вскоре в Центре противодействия дезинформации объяснили истинную цель российского диктатора.