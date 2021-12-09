Бельгійський інвестор у ВДЕ звинуватив Україну в порушенні зобов'язань та подав до суду

Виробник електроенергії із відновлюваних джерел SREW N.V. звернувся до міжнародного арбітражу з вимогами до України на 70 млн євро через грубе порушення країною своїх зобов'язань та власних законів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Українська правда ".

Компанія звинуватила Україну в порушенні її прав як інвестора, які передбачені в угоді між урядами України та Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом про взаємне заохочення та захист інвестицій.

Раніше про грубі порушення українських законів з боку уряду заявила компанія ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова, якій уряд України в ручному режимі заблокував виплату боргу з цільових "зелених" єврооблігацій.

Бельгійська SREW N.V. збудувала в Україні Дніпро-Бузьку ВЕС у Херсонській області потужністю 110 МВт.

Тепер компанія звернулася до арбітражу, бо вважає, що Україна "необґрунтовано та непослідовно руйнувала законодавче регулювання у сфері відновлюваної енергетики".