Бельгийская корректива в УПЛ: полное расписание матчей 21-го тура

Сегодня, 11 марта стартует 21-й тур украинской футбольной Премьер-лиги. Его программа растянется вплоть до воскресенья, 16 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Такое раннее начало очередного тура объясняется интересами сборной Украины. Уже 20 марта "сине-желтые" будут играть против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА. Номинально домашний поединок украинцы проведут в испанской Мурсии. А предшествовать игре будет небольшой тренировочный сбор.
Из-за этого наставник национальной команды Сергей Ребров попросил перенести матчи клубов, где есть сборники на более ранние даты. Лига пошла навстречу тренеру и назначила игры с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" на вторник, 11 марта.
Таким образом, первый игровой день начнется матчем "Александрия" - "Оболонь" (старт - в 13:00). Затем параллельно, в 15:30, "Динамо" сыграет с "Зарей", а "Полесье" с "Вересом". А завершится программа вторника в 18:00 поединком "Карпат" и "Шахтера" во Львове.
Продолжится 21-й тур в субботу, 15-го марта матчами "Кривбасс" - "Левый Берег" и "Рух" - "Ворскла". А в воскресенье, 16-го закроют тур встречи "Ингулец" - "Черноморец" и ЛНЗ - "Колос".
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Начиная с февраля он появился и на медиасервисе MEGOGO. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Перечень матчей 21-го тура Премьер-лиги:
11 марта (вторник)
15 марта (суббота)
16 марта (воскресенье)
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