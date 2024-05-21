В Бельгии назвали сроки передачи Украине процентов от замороженных активов России

"Другим важным моментом будет решение, которое сделает возможным принятие документов для разблокирования процентов с замороженных средств, с российских активов. Это длительный процесс, который возглавляла Бельгия, и который наконец завершился, и который должен позволить Украине получить значительное финансирование", - заявила Лябиб.

Глава МИД отметила, что речь идет об около 3 млрд евро (3,26 млрд долларов). В частности она добавила, что средства должны поступить уже к июлю.

Замороженные активы России

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, партнеры Киева заморозили средства российского Центрального банка. Стоимость активов составляет около 300 млрд долларов, впрочем, конкретной суммы нет. Запад, в свою очередь, не спешит передать средства Украине, поскольку переживает из-за юридических или репутационных рисков.

Как писали СМИ, окончательное решение по использованию замороженных активов страны-террориста будет принято на саммите G7 в Италии в июне.