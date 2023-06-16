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Бельгия закупит Украине бронемашины M113

Фото: министр обороны Бельгии Человек Дедондер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Совет министров Бельгии утвердил 15-й пакет военной помощи Украине, в рамках которого наши защитники получат бронемашины на сумму в 11 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

В рамках нового пакета оборонное ведомство Бельгии предоставит Украине бронемашины, отремонтированные бельгийской промышленностью. Известно, что Украине будут переданы гусеничные бронетранспортеры M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад.

В Бельгии машины будут восстановлены перед отправкой в Украину.

Следует отметить, что военная помощь от Бельгии является частью координации между странами-членами Альянса, входящими в состав контактной группы по Украине.

"Поддержка Украины - это не конкуренция между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на обеспечение наилучшего реагирования на нужды на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике", - рассказала министр обороны Бельгии Человек Дедондер.

На прошлой неделе Бельгия сообщила о 14-м пакете военной помощи Украине. Он был на сумму 32,4 млн евро.

Поддержка Украины Бельгией

Бельгия поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, оказывая вооружение, гуманитарную помощь и вводя санкции против России.

В конце января Бельгия выделила крупнейший пакет военной помощи для Украины на 92 млн евро, куда вошли, в частности, ракеты AMRAAM и пулеметы Minimi.

Кроме того, Бельгия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Однако предоставить самолеты Украине она не может.

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