RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бельгія закриває порти для кораблів під російським прапором

Фото: Бельгія припиняє обслуговувати російські кораблі (portofantwerp.com)
Автор: Роман Мирончук

З 17 квітня порти Бельгії припиняють обслуговування комерційних кораблів під російським прапором. При цьому для деяких судів будуть винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву великого бельгійського порту Антверпен.

"На підставі правил Євросоюзу складена дорожня карта щодо заборони заходу суден під російським прапором в бельгійські порти", - йдеться в повідомленні.

Дозволи на обслуговування в бельгійських портах отримають тільки ті кораблі, які слідують в конкретні порти, в певний час і для перевезення товарів, зазначених у дозволі.

Влада бельгійських портів несе відповідальність за подальші дії. Для кожного з дозволених російських суден, що прибувають в порт, будуть повторно запитувати підтвердження дозволеного вантажу.

Товари, які можуть бути доставлені в європейські порти, - це природний газ, нафта, вугілля та інші види твердого викопного палива, всі фармацевтичні, медичні, сільськогосподарські та харчові продукти (наприклад, пшениця), добрива та гуманітарна допомога.

Дані правила будуть діяти до 10 серпня 2022 року.

Нагадаємо, Україна разом з союзниками відстежує рух танкерів з російською нафтою.

Ми також писали про те, що війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому туристів з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїБельгия