Бельгія виділила 8 млн євро для ЗСУ: на що підуть кошти

Бельгія виділила 8 млн євро на невійськові потреби Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС країни.
Зазначається, що таке рішення прийняла Федеральна рада міністрів на прохання міністра закордонних справ Аджи Лахбіба.
Кошти надатуть на підтримку українських військових через НАТО. Країна зробить добровільний внесок до так званого трастового фонду НАТО "Комплексний пакет допомоги", який надає невійськові підтримку Україні.
Кошти спрямують на такі потреби:
Зазначається, що в державних тендерах зможуть брати участь бельгійські компанії.
"Ця зима, ймовірно, стане потенційно вирішальною фазою конфлікту. Тому дуже важливо, щоб українські Збройні сили отримали необхідне обладнання, щоб мати можливість продовжувати протистояти російській агресії", - сказав міністр іноземних справ.
Нагадаємо, раніше Британія виділила Україні новий пакет військової допомоги на понад 63 млн доларів.
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