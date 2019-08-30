Україна не віддала позицію Туреччині в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна продовжує посідати 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА після нічийного результату в матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи між "Зорею" та "Еспаньолом" (2:2). Про це повідомляє tribuna.com.

Луганчани не змогли пробитися в груповий раунд турніру (в першій грі команда поступилася каталонцям з рахунком 1:3), але здобула важливі очки для національної асоціації. Рейтинг України збільшився до 30,700 бала.

Це не дозволило Туреччині обігнати Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА, оскільки "Трабзонспор" у кваліфікації ЛЄ програв АЕКу (0:2), що не принесло в скарбничку турецької асоціації очок. На рахунку турків залишилося 30,400 бала.

Нагадаємо, Україна могла втратити одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, якщо б "Трабзонспор" в матчі-відповіді переміг АЕК, а "Зоря" програла "Еспаньйолу".

Однак бельгійські клуби збільшили відрив від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. "Брюгге" здобув перемогу над ласки в Лізі чемпіонів, "Гент" зіграв внічию з "Рієкою", а "Антверпен" розгромно поступився кривднику Маріуполя АЗ в Лізі Європи. Таким чином, бельгійці набрали 33,700 бала.