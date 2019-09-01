Бельгія вітає відновлення переговорів у нормандському форматі

Фото: Володимир Зеленський та Шарль Мішель (president.gov.ua)

Зеленський зустрівся з Мішелем у Польщі 1 вересня

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Польщі підтримав відновлення переговорів у нормандському форматі. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляється, Мішель підтримав відновлення переговорів у нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі, а Зеленський зі свого боку подякував владі Бельгії за допомогу в лікуванні та реабілітації українських військових.

"Життя людей для нас - пріоритет. Дякую Бельгії за реабілітацію та лікування наших хлопців", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що у понеділок, 2 вересня, у Берліні відбудеться зустріч дипломатичних радників країн-учасниць нормандського формату. За його словами, радники займуться підготовкою до саміту в нормандському форматі та питаннями вирішення конфлікту на сході України.

Також РБК-Україна писало, що саміт у нормандському форматі з врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися вже в найближчі тижні. Про це йдеться у спільній декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту у Франції. Організацією зустрічі, яка відбудеться у Парижі, займатимуться Берлін та Париж.