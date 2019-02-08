Фото: Дідьє Рейндерс (flickr.com)

Сьогодні відбулась зустріч делегації ПАРЄ з міністром закордонних справ Бельгії, кандидатом на посаду генсека Ради Європи Дідьє Рейндерсом

Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що Бельгія підтримає санкції проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Ар'єва.

Як він зазначив, сьогодні відбулась зустріч делегації ПАРЄ з міністром закордонних справ Бельгії, кандидатом на посаду генсека Ради Європи Дідьє Рейндерсом. Рейндерс запевнив, що не згоден на повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи без суттєвих кроків щодо деокупації Криму і виконання Мінських угод.

"Бельгійській міністр також сказав, що готовий дослуховуватися до позиції України в Раді Європи стосовно російського питання, і погодився, що Росія має зробити суттєві кроки по деокупації Криму та виконанню Мінських угод для того, щоб її делегація повернулася в ПАРЄ без санкцій", - написав Ар’єв.

Нагадаємо, спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть рухатися далі у переговорах з Росією доки російська влада не звільнить українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.

До цього РБК-Україна повідомляло, що Україна спільно з міжнародними партнерами з антиросійської коаліції готує "Азовський пакет" санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в Керченській протоці.