Бельгия передаст Украине 300 броневиков LMV и обучит экипаж для кораблей, - СМИ

Отмечается, что кроме многоцелевых бронированных автомобилей Бельгия планирует помочь Украине с минными тралами.

"Новая инициатива военной помощи, реализованная совместно Бельгией и Нидерландами, стала частью сотрудничества BELEUX, целью которой является повышение военного потенциала Украины", - говорится в материале.

Издание пишет, что Бельгия обеспечит базовую подготовку, а Нидерланды - обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов.

Бельгия также пообещала предоставить Украине военную помощь на общую сумму 611 миллионов евро в течение 2024 года. Сообщается, что около половины этой суммы было выделено на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Iveco LMV

Армейский многоцелевой бронированный автомобиль итальянского производства.

Разработан коллективом конструкторов компании "Iveco Defence Vehicles", первый из десяти прототипов был изготовлен в 2001 году.

На автомобиле может быть установлено различное пулеметное вооружение, в том числе дистанционно управляемое на модуле типа Protector RWS.

Помощь от Бельгии

Министр обороны Бельгии Людвин Дедондер заявляла, что Бельгия и дальше будет оказывать Украине военную и финансовую помощь, но свои войска на фронт отправлять не будет.

Также мы писали, что Бельгия отправит в Данию два двухместных самолета F-16 для участия в обучении украинских пилотов.