RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков

Фото: Бельгия передаст Украине военные грузовики (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бельгия передаст Украине 240 военных грузовиков Volvo – первые автомобили будут отправлены уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Standaard .

Издание отмечает, что в настоящее время армия Бельгии насчитывает 400 автомобилей Volvo, от которых планируется отказаться в 2023 году. Большинство из них будет отправлено в Украину. Среди автомобилей оснащены кранами и эвакуаторами. Кроме этого, в поставки будут включены инструкции по пользованию и запасные части.

Неназванный высокопоставленный военный заявил, что перед отправкой проходила консультация с украинской стороной по поводу целесообразности такой помощи.

"Об этом ведутся тесные консультации в Контактной группе по обороне Украины. Украинцам не поставляется ничего из того, что они сами не попросили бы. Их подразделения ждут эти грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие", - сказал он. .

Напомним, что Бельгия заморозила 58 миллиардов евро российских активов – это самый большой показатель среди стран ЕС.

А позже Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеБельгия