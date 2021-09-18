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Бельгія з 1 жовтня скасує масочний режим в магазинах і ресторанах

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Бельгія, Субота 18 вересня 2021 04:45
Бельгія з 1 жовтня скасує масочний режим в магазинах і ресторанах Фото: Бельгія з 1 жовтня скасує масочний режим в магазинах і ресторанах (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Бельгія з 1 жовтня скасує масочний режим в магазинах і ресторанах. Це за підсумками чергового засідання урядового Консультативного комітету заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.

"Сьогодні 8,5 млн осіб у Бельгії зробили хоча б одне щеплення, при цьому 84% дорослого населення нашої країни повністю вакциновані. Це найкращий результат в Європі, ми цим пишаємося. Виходячи з високого рівня вакцинації, ми зможемо зробити ще один великий крок до свободи з 1 жовтня", - заявив глава уряду.

За його словами, обов'язок носити маски в закладах харчування і магазинах з 1 жовтня буде скасовано як для відвідувачів, так і для персоналу. При цьому масочний режим залишається обов'язковим в громадському транспорті, в установах охорони здоров'я, а також в більшості підприємств сфери послуг (наприклад, в перукарнях).

Більшість закладів буде відкрито для відвідувачів, які зможуть пред'явити документ про щеплення від коронавірусу, негативний тест на COVID-19 або підтвердити факт перенесеного інфікування.

Із загального режиму послаблень можуть бути виключені регіони, де рівень вакцинації нижче, ніж в цілому по країні. Наприклад, у Брюсселі ще не вакцинована майже половина населення. У таких регіонах рішенням місцевої влади можуть вводитися додаткові протиепідемічні заходи.

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