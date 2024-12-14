Бельгия в 2025 году увеличит количество войск, которые находятся в резерве НАТО

Глава оборонного ведомства подтвердила эту новость, представляя оперативной план обороны Бельгии на 2025 год на пресс-конференции в Польше в пятницу.

"Целью остается сдерживание, но также и повышение уровня нашей готовности", - сказала Дедондер.

В частности, расширение означает, что на территории Бельгии будет размещено около 1500 военнослужащих, готовых к развертыванию в течение недель или даже дней, если этого потребует НАТО.

Кроме того, в следующем году страна развернет за рубежом от 650 до 1400 солдат в зависимости от времени года, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Отряд из 300 военнослужащих проведет ротацию в Румынии в составе многонациональной тактической группы НАТО для защиты восточного фланга Альянса.

Также в 2025 году Бельгия вернется в KFOR - силы НАТО в Косово. Помимо прочего, 4 бельгийский самолета F-16, которые выполняли миссию ПВО в Литве в 2024 году, в следующем году будут развернуты в Исландии для "укрепления бельгийского присутствия в Северной Европе".