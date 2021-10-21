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У Бельгії заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу

Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук заявив про початок четвертої хвилі коронавірусу в країні. За його словами, найближчим часом в країні очікується різке збільшення кількості випадків COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Цифри не дуже хороші. Ми явно перебуваємо в четвертій хвилі. Цього і слід було очікувати, але найближчими днями ми побачимо дуже різке зростання цифр. На жаль, також буде різке збільшення числа госпіталізацій. Нам доведеться приготуватися до боротьби з четвертою хвилею", - заявив глава МОЗ.

Він додав, що питання про обов'язкову вакцинацію медичних працівників все ще стоїть на порядку денному уряду, а законопроект повинен бути винесений на голосування до Різдва

При цьому глава МОЗ Бельгії

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