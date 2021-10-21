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В Бельгии заявили о начале четвертой волны коронавируса

Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране. По его словам, в ближайшее время в стране ожидается резкое увеличение количества случаев COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Цифры не очень хорошие. Мы явно находимся в четвертой волне. Этого и следовало ожидать, но в ближайшие дни мы увидим очень резкий рост цифр. К сожалению, также будет резкое увеличение числа госпитализаций. Нам придется приготовиться к борьбе с четвертой волной", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что вопрос об обязательной вакцинации медицинских работников все еще стоит на повестке дня правительства, а законопроект должен быть вынесен на голосование до Рождества

При этом глава Минздрава Бельгии

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