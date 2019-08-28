У Бельгії трамвай в'їхав у будинок, є постраждалі

В районі Дюрне бельгійського міста Антверпен постраждали п'ятеро людей після того, як 30-метровий трамвай врізався у будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету Gazet van Antwerpen.

Як повідомляє ЗМІ, у вівторок увечері 30-метровий трамвай зійшов з рейок і врізався у житловий будинок. З будинку евакуювали 15 жителів.

В результаті інциденту постраждали водій трамваю і четверо пасажирів. Серед постраждалих двоє отримали важкі травми.

Фото: місце інциденту (BFM)

Наголошується, що в цьому місці вже раніше сходили трамваї з рейок, але ніколи не було такого масштабного інциденту.

Нагадаємо, 8 серпня в Харкові в результаті зіткнення двох трамваїв постраждали четверо осіб: водій і троє пасажирів.

Як зазначається, аварія сталася на вулиці Салтівське шосе.За даними правоохоронців, 46-річний водій допустив зіткнення з трамваєм, який стояв на зупинці.

В результаті аварії водій трамваю отримав травми і удари. Також травми отримали пасажири іншого трамваю - дві жінки 42 і 29 років і 72-річний пенсіонер. Відзначимо, за інформацією місцевих ЗМІ, у одного з трамваїв відмовили гальма.