ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Бельгії сталася поломка на АЕС. Довелося зупинити реактор

Новость на русском →
Бельгія, Четвер 15 липня 2021 18:35
У Бельгії сталася поломка на АЕС. Довелося зупинити реактор Фото: АЕС "Доель" у Бельгії (wikimedia by Bjørn Christian Tørrissen)
Автор: Дмитро Левицький

У Бельгії зафіксували аварію на атомній електростанції "Доель". Попередньо, на ядерному реакторі "Доель-2" стався витік водню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WDR.

За інформацією, яку надав орган регулювання ядерної енергетики Бельгії, через підозру витоку ядерний реактор довелося вимкнути.

Наразі ситуація перебуває під контролем.

Атомна електростанція, де стався інцидент, розташована за 140 кілометрів від міста Аахен. Це одна з двох бельгійських атомних електростанцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЭС Бельгия поломка
NEWS
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
DAILY
ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва