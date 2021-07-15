У Бельгії сталася поломка на АЕС. Довелося зупинити реактор
Фото: АЕС "Доель" у Бельгії (wikimedia by Bjørn Christian Tørrissen)
У Бельгії зафіксували аварію на атомній електростанції "Доель". Попередньо, на ядерному реакторі "Доель-2" стався витік водню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WDR.
За інформацією, яку надав орган регулювання ядерної енергетики Бельгії, через підозру витоку ядерний реактор довелося вимкнути.
Наразі ситуація перебуває під контролем.
Атомна електростанція, де стався інцидент, розташована за 140 кілометрів від міста Аахен. Це одна з двох бельгійських атомних електростанцій.