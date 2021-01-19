У Бельгії планують штрафувати приїжджих за відмову проходити ПЛР-тест

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн запропонував штрафувати усіх приїжджих в країну, які відмовляються проходити обов'язкові тести на виявлення COVID-19. Штраф може становити 250 євро.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, за новими правилами у Бельгії люди, що перебували в так званій "червоній зоні" понад 48 годин, повинні проходити тест після прибуття в країну і другий тест через сім днів.

"Кожен, хто повертається в Бельгію сьогодні, повинен заповнити форму місцеперебування пасажира... кожен мандрівник отримує код, що дає право на два тести", - сказав Ван Квікенборн.

Він також додав, що мандрівники, які відмовляються це робити, вони повинні бути оштрафовані на 250 євро.

Нагадаємо, у Бельгії посилили правила для туристів, які в'їжджають в країну на автобусі та потязі. До цього такі правила застосовувались тільки для мандрівників, які прямували в Бельгію на літаку чи морському транспорті.

Також РБК-Україна писало, що у Бельгії продовжать карантинні обмеження, введені 2 листопада у зв'язку з другою хвилею коронавірусу, до 1 березня.