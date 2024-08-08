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Беленюк после "бронзы" на ОИ завершил карьеру эффектным поступком: чувственное видео

Фото: Жан Беленюк (noc-ukr.org)
Автор: Иван Носальский

Титулованный украинский спортсмен Жан Беленюк завершил свою карьеру после того, как ему удалось занять третье место на Олимпиаде в греко-римской борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка и "Суспільне спорт".

В ходе борьбы за третье место украинец встретился с поляком  Аркадиушом Марцином Кулынычем. Беленюк победил своего оппонента со счетом 3:1 и завоевал "бронзу". 

Сразу после завершения поединка украинский спортсмен станцевал победный гопак, а затем снял с себя борцовки. Такой жест с обувью означает завершение спортивной карьеры. 

 

В комментарии "Суспільне спорт" насчет поединка Беленюк рассказал, что очень доволен "бронзой". По словам украинца, он уже трижды встречался с поляком Кулынычем и всегда побеждал. 

"Но когда 30 лет и, честно говоря, думаешь, что это последний поединок в жизни, хочешь его закончить на положительной ноте. Удовлетворен результатом. В 2013 году последний раз приехал без медали международного уровня (мир, Европа). Не хотел прерывать эту серию", - добавил он. 

Титулы Беленюка

Отметим, что 33-летний Жан Беленюк за свою карьеру завоевал большое количество титулов для Украины. В частности, он получил: 

  • серебряную медаль на Олимпиаде-2016;
  • золотую медаль на Олимпиаде-2020;
  • серебряную медаль на Олимпиаде-2024;
  • две бронзовые медали на чемпионатах мира (2014 и 2023 гг.);
  • серебряную медаль на чемпионате мира в 2018 году;
  • две золотых медали на чемпионатах мира (2015 и 2019 гг.);
  • три бронзовых медали на чемпионатах Европы (2012, 2021 и 2024 гг.);
  • три золотых медали на чемпионатах Европы (2014, 2016 и 2019 гг.);
  • серебряную медаль Европейских игр в 2015 году;
  • золотую медаль Европейских игр в 2019 году. 

К слову, сегодня, 8 августа, в финале Олимпиады в греко-римской борьбе выступал также украинец Парвиз Насибов. Ему не удалось одолеть оппонента из Ирана Саида Эсмаили Лейвеси.

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Жан БеленюкОлимпиада 2024