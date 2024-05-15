В Бельбеке был пожар после взрывов. СМИ не исключают, что под удар попал МиГ-31К

Аэродром Бельбек в Крыму мог быть атакован в ночь на 15 мая. Там зафиксирован пожар, не исключается, что под удар попали российские самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" и Defense Express.
"Крым.Реалии" опубликовали спутниковые изображения, на которых зафиксирован пожар. Он возник 15 мая в районе аэродрома Бельбек.
Фото: спутниковые снимки пожара в Бельбеке (t.me/krymrealii)
В Бельбеке дислоцируется 38 истребительный авиационный полк РФ и Севастопольский аварийно-спасательный центр. Там базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и пять самолетов Су-30М2.
Ранее в сети показали спутниковые снимки за 31 марта, на которых можно рассмотреть, какие самолеты находились на авиабазе Бельбек (кроме находившихся в укрытиях, если таковы были). На фото можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов, в том числе четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями ракеты "Кинжал".
Издание Defense Express отмечает, что если сравнить эти снимки и карту пожаров на аэродроме Бельбек, то можно предположить, что под удар сегодня попали МиГ-31К.
Фото: спутниковые снимки аэродрома Бельбек за 31 марта
(t.me/kiber_boroshno)
Напомним, этой ночью в Севастополе объявляли воздушную тревогу. В сети сообщалось о взрывах, в том числе в районе аэродрома Бельбек. Гауляйтеры заявляли, что был пожар.
Минобороны РФ утверждало, что Крым в ночь на 15 мая был атакован. У Шойгу уверяют, что сбили десяток ракет ATACMS, о повреждениях не упоминали.
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