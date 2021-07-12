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У Білорусі заявили, що піймали всіх "терористів". Вони дають свідчення

Автор: Дмитро Левицький

Комітет державної безпеки Білорусі затримав всіх фігурантів так званих "терористичних осередків", про виявлення яких нещодавно заявив Олександр Лукашенко. Затримані зараз нібито дають зізнавальні свідчення силовикам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський державний канал "ОНТ".

У білоруському КДБ стверджують, що ці "терористичні осередки" керувалися з-за кордону. Наразі силовики проводять слідчі дії за декількома епізодами.

"Один з них - спроба підпалу лісозаготівельної техніки в одному з районів Мінської області. Також йдуть процесуальні дії щодо об'єкта зв'язку російської військової частини під Вілейкою. Його намагалися підірвати. Ще один епізод - це замах на тележурналіста Григорія Азаренка", - розповіли каналу "ОНТ" в КДБ.

Нагадаємо, Лукашенко заявляв, що до цих "терористичних осередків" причетна Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

Як писало РБК-Україна, в офісі українського президента назвали заяву Лукашенка "банальним чорнушним міфом" та елементом російської пропаганди.

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