ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білорусі затримали редактора Hrodna.life: її звинувачують у "пропаганді екстремізму"

Новость на русском →
Білорусь, Вівторок 01 червня 2021 15:07
У Білорусі затримали редактора Hrodna.life: її звинувачують у "пропаганді екстремізму" Фото: у Білорусі затримали редактора Hrodna.life (facebook.com/people/Iryna-Novik)
Автор: Андрій Василюк

Редактора спецпроектів білоруського видання Hrodna.life Ірину Новик затримали й помістили в ізолятор тимчасового утримання до суду. Ймовірно, він пройде завтра або післязавтра.

Про це головний редактор видання Олексій Шота дізнався від представника РВВС Андрія Пігульського, передає Hrodna.life

Журналістку судитимуть як фізичну особу за ст. 19.11 КпАП Білорусі "поширення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності або пропагує таку діяльність".

Олексія Шоту за тією ж статтею судитимуть пізніше як представника організації. На його майно - телефон, ноутбук, три жорсткі диски - накладено арешт до сплати штрафу.

"Опитував співробітників Hrodna.life співробітник Ленінського РВВС Андрій Пігульський. У справі також фігурує начальник відділу охорони правопорядку та профілактики Олексій Войтешко", - пише видання.

Головний редактор новинного порталу Hrodna.life Олексій Шота був затриманий білоруськими правоохоронцями 30 травня у зв'язку з розслідуванням адміністративної справи через розміщення сайтом матеріалів, які влада Білорусі вважає екстремістськими. Вдома у журналіста провели обшуки - силовики вилучили оргтехніку для експертизи.

Пізніше в неділю Олексія Шота відпустили до засідання суду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь
NEWS
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля