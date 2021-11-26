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У Білорусі затримали фрілансера "Радіо Свобода"

Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі затримали фрілансера білоруської служби "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика. Причини затримання поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання.

Ввечері чоловік поїхав на велосипеді на прогулянку, а його дружина з двома дітьми залишилася вдома. Потім він повернувся із чотирма чоловіками у цивільному.

"Один, який, ймовірно, був головним, представився Іваном. Хто вони і звідки, чоловіки не повідомили. Мені сказали піти в іншу кімнату і займатися дітьми, не заважати. Забрали всю техніку і телефон Андрія, мій мобільний телефон, мій планшет, гроші. Андрію наказали одягатися і йти за ними", - розповіла дружина журналіста.

З речей нічого не дозволили взяти з собою, лише запасні штани. Сказали, що забирають його ненадовго, на пару днів, додала вона.

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Білорусь