Фото: протести в Білорусі (tut.by)

У Білорусі затримали ще одного члена координаційної ради опозиції - Костянтина Титова. Зараз на волі залишається лише один член президії Світлана Алексієвич.

Про це заявила адвокат Наталя Кисіль, передає TUT.by.

Обставини затримання поки невідомі.

Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Пізніше стало відомо, що Родненков і Кравцов таки перетнули український кордон, у той час, як Колеснікову затримали на території Білорусі.

Крім того, член президії координаційної ради опозиції Білорусі Максим Знак став підозрюваним у справі про спробу захоплення влади в країні.

Раніше лідер опозиції Світлана Тихановская заявила, що у президію координаційної ради оберуть нових людей.