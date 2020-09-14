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У Білорусі затримали ще одного члена координаційної ради опозиції

Білорусь, Понеділок 14 вересня 2020 17:19
У Білорусі затримали ще одного члена координаційної ради опозиції
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі затримали ще одного члена координаційної ради опозиції - Костянтина Титова. Зараз на волі залишається лише один член президії Світлана Алексієвич.

Про це заявила адвокат Наталя Кисіль, передає TUT.by.

Обставини затримання поки невідомі.

Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Пізніше стало відомо, що Родненков і Кравцов таки перетнули український кордон, у той час, як Колеснікову затримали на території Білорусі.

Крім того, член президії координаційної ради опозиції Білорусі Максим Знак став підозрюваним у справі про спробу захоплення влади в країні.

Раніше лідер опозиції Світлана Тихановская заявила, що у президію координаційної ради оберуть нових людей.

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