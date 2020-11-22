У Білорусі затримали понад 200 учасників маршу проти фашизму

Понад 200 осіб затримали на протестних акціях, які пройшли у містах Білорусі в неділю, 22 листопада. Десятки тисяч білорусів вийшли на "Марш проти фашизму".

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Як зазначають правозахисники, як тільки люди почали збиратися в колони, силовики почали затримувати демонстрантів і використовувати спецзасоби проти них. Протягом усього дня відбувалися затримання в різних районах Мінська і регіонах.

За даними організації, більшість були затримані в Мінську. Крім того, зафіксовані затримання на акціях протесту в Бресті, Новополоцьку, Пінську, Гродно та інших містах.

Нагадаємо, 22 листопада в Мінську та інших містах Білорусі пройшли акції протесту. В Мінськ направили військову техніку, а центральні площі обгородили. Із-за протестів у столиці закривали більше 10 станцій метро, мобільний інтернет працював з перебоями.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході протестів у Мінську силовики застосували спецзасоби проти демонстрантів в районі Кам'яної Гірки. Очевидці також повідомляли про затримання протестувальників.