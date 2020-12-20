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У Білорусі вже затримали понад 140 учасників протестів, - правозахисники

Автор: Роман Тверденко

У Білорусі в неділю затримали 149 учасників акцій протесту. Більшість з них були затримані правоохоронцями в Мінську.

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Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

120 осіб із затриманих - з Мінська, а решта - з інших населених пунктів Білорусі. 20 людина протягом дня відпустили.

Раніше сьогодні міліція столиці Білорусі повідомляла про затримання близько 100 "найбільш активних" учасників акцій.

Сьогодні в Мінську проходила акція "Марш народного трибуналу". З самого ранку силовики стягнули в центр міста і під резиденцію Олександра Лукашенка спецтехніку.

Раніше лідер опозиції Світлана Тихановская заявила, що правління Лукашенка закінчитися до весни.

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