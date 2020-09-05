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У Білорусі вчора затримали 41 людину за участь у протестах

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 4 вересня, правоохоронні органи Білорусі затримали 41 учасника масових акцій. 21 з них досі залишаються під вартою.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затриманий 41 людина. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих запроторено 21 людина", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що загальна чисельність учасників 22 протестних акцій у 13 населених пунктах склала близько тисячі осіб.

Нагадаємо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 чиновників.

Пізніше Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії.

Крім того, ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації і силовий розгін демонстрантів.

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