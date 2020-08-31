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У Білорусі вчора затримали понад 170 мітингувальників

Автор: Максим Зайченко

У Білорусі силовики затримали 173 особи, які брали участь у масових демонстраціях у неділю, 30 серпня. Щодо них склали адміністративні протоколи.

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Про це повідомила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова, передають "РИА Новости".

"В цілому по країні 173 особи були затримані до розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень", - сказала він.

За даними МВС, демонстрації проходили в ряді міст Білорусі, але найбільша кількість учасників мітингів була в Мінську, де протестувальники не збиралися в одній точці міста, а в декількох.

Раніше президент країни Олександр Лукашенко визнав авторитарність системи суспільного життя в країні.

Нагадаємо, у Білорусі вже понад 22 дні тривають протести у зв'язку з президентськими виборами, які пройшли 9 серпня; за офіційними результатами ЦВК, перемогу на них отримав Олександр Лукашенко, при цьому опозиція повідомляла про масштабні фальсифікації.

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