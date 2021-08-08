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У Білорусі стрілянину на кордоні з Литвою назвали плановими навчаннями

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Білорусь, Неділя 08 серпня 2021 15:18
У Білорусі стрілянину на кордоні з Литвою назвали плановими навчаннями Фото: у Білорусі стрілянину на кордоні з Литвою назвали плановими навчаннями (sb.by)
Автор: РБК-Україна

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що в районі білорусько-литовського кордону проходять планові навчання. Тому були чутні постріли і сигнальні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Можу тільки сказати, що у нас проходять планові навчання. Про них ми інформували", - сказав представник Держприкордонкомітету Білорусі.

Нагадаємо, литовські прикордонники повідомили, що поблизу кордону з Білоруссю були чутні постріли.

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