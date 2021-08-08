У Білорусі стрілянину на кордоні з Литвою назвали плановими навчаннями
Фото: у Білорусі стрілянину на кордоні з Литвою назвали плановими навчаннями (sb.by)
Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що в районі білорусько-литовського кордону проходять планові навчання. Тому були чутні постріли і сигнальні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Можу тільки сказати, що у нас проходять планові навчання. Про них ми інформували", - сказав представник Держприкордонкомітету Білорусі.
Нагадаємо, литовські прикордонники повідомили, що поблизу кордону з Білоруссю були чутні постріли.