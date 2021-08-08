В Беларуси стрельбу на границе с Литвой назвали плановыми учениями
Фото: В Беларуси стрельбу на границе с Литвой назвали плановыми учениями (sb.by)
Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что в районе белорусско-литовской границы проходят плановые учения. Поэтому были слышны выстрелы и сигнальные ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали", - сказал представитель Госпогранкомитета Беларуси.
Напомним, литовские пограничники сообщили, что вблизи границы с Беларусью были слышны выстрелы.