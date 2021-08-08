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В Беларуси стрельбу на границе с Литвой назвали плановыми учениями

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Беларусь, Воскресенье 08 августа 2021 15:18
В Беларуси стрельбу на границе с Литвой назвали плановыми учениями Фото: В Беларуси стрельбу на границе с Литвой назвали плановыми учениями (sb.by)
Автор: РБК-Украина

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что в районе белорусско-литовской границы проходят плановые учения. Поэтому были слышны выстрелы и сигнальные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали", - сказал представитель Госпогранкомитета Беларуси.

Напомним, литовские пограничники сообщили, что вблизи границы с Беларусью были слышны выстрелы.

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