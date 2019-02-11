У Білорусі школяр убив ножем вчительку і підлітка

Ще двоє людей отримали ножові поранення

В Беларуси в одной из школ города Столбцы ученик напал с ножом на троих школьников и учительницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД страны.

Сообщается, что от полученных ранений учительница и один из подростков скончались, двое пострадавших доставлены в больницу.

"Подозреваемый 2003 года рождения с места происшествия скрылся. В связи с этим в шести районах Минской области введен специальный план "Сирена", - сообщили в ведомстве.

Позднее МВД сообщило о задержании сбежавшего. В Следственном комитете сообщили, что ножевые ранения были нанесены "в ходе внезапно возникшего конфликта".

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления, в школе работают следователи и оперативники. Управление СК по Минской области открыло уголовное дело по факту убийства двух лиц.

Напомним, 17 октября 2018 года сообщалось о подрыве бомбы и стрельбе в учебном заведении оккупированной Керчи. Тело подозреваемого - студента Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке колледжа. Незадолго до событий 17 октября он легально приобрел огнестрельное оружие. В результате теракта погиб 21 человек, 73 получили ранения различной степени тяжести.

