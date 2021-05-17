У Білорусі дозволили силовикам застосовувати бойову і спецтехніку проти учасників заворушень

Документ вносить зміни до законів, які регулюють діяльність правоохоронних органів і воєнізованих організацій.

Зокрема, закон дозволяє проводити особистий огляд громадян і знаходяться при них речей, транспортних засобів при затриманні. Також передбачається, що силовики не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування фізичної сили, спецзасобів, зброї, бойової та спецтехніки, якщо їх застосування "здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів".

"Крім того, органи внутрішніх справ наділяються правом застосовувати бойову і спеціальну техніку при припиненні масових заворушень", - зазначає видання.

Ще органам внутрішніх справ дозволено забороняти громадянам проводити фото і відеозйомку, аудіозапис навколишнього оточення.

Основні положення Закону набирають чинності через місяць після його офіційного опублікування.