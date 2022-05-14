У Білорусі розміновують територію, де раніше знаходились військові РФ

У Білорусі проводять розміновування території, де раніше базувались підрозділи РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Зокрема, на території Гомельської області республіки Білорусь проводяться роботи з розмінування території в районах колишнього базування підрозділів Росії.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники захопили військові трофеї з Північної Осетії.

Також ми писали, що українські військові пішли у контрнаступ на Ізюмському напрямку.

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