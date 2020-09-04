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У Білорусі стався збій в роботі інтернету

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 4 вересня, в Білорусі стався збій інтернету мобільного оператора А1. Представники компанії підтвердили проблему, труднощі можуть бути з фіксованим доступом в мережу.

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Про це повідомляє TUT.by.

За словами абонентів, на екранах смартфонів та інших мобільних пристроїв при включенні функції передачі даних від А1 відображається значок 4G або 4G +, але завантаження не відбувається. Відкрити сайти або, наприклад, оновити листування в месенджері не виходить.

"В даний час спостерігаються технічні неполадки в наданні послуг мобільного та фіксованого інтернету. Наші фахівці займаються вирішенням цієї проблеми", - сказали представники А1.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проблеми у роботі мобільного інтернету в Мінську, де проходить акція протесту, пов'язані з наказом діючої влади.

Також РБК-Україна писало, що у Мінську затримали двох телеведучих Дмитра Кохна і Дениса Дудинського.

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