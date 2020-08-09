У Білорусі відключають інтернет: не працюють сайти і онлайн-трансляції

Повідомляють про збої в роботі онлайн-трансляції телеканалів
Деякі сайти білоруських засобів масової інформації працюють зі збоями. Не відкриваються агентства БелТА, а також портал tut.by.
Про це повідомляє Belsat.
Також повідомляють про збої в роботі онлайн-трансляції телеканалів, у тому числі "Білорусь 1". Спостерігаються збої у багатьох містах Білорусі.
Користувачі відзначали масові проблеми в роботі мобільного інтернету. Цю інформацію підтвердили в провідній телекомунікаційній компанії країни "Белтелеком".
"В даний час ми спостерігаємо перебої з доступом до деяких ресурсів та перевантаження каналів через зарубіжний трафік в великій кількості", - зазначив заступник генерального директора "Белтелекома" з технічних питань Вадим Шайбаков в коментарі інформаційному сервісу Onliner.
Нагадаємо, у Білорусі в день проведення виборів президента спостерігаються проблеми з інтернетом.
Раніше про можливе обмеження доступу до інтернету у день президентських виборів попереджав кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв.