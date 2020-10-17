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У Білорусі звільнили з-під варти ще одного політв'язня

Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі зі слідчого ізолятора випустили адвоката та політв'язня режиму Олександра Лукашенка Іллю Салія. Він є юристом іншого політв'язня - Марії Колеснікової.

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Про це розповіли сусіди Салія та джерела білоруського агентства TUT.by.

Жителі будинку, де живе адвокат, розповіли, що він приїхав додому ввечері п'ятниці у супроводі батьків. Через декілька годин, а також вранці суботи до квартири Салія приходили співробітники міліції, ймовірно, щоб перевірити, чи перебуває він.вдома.

У правоохоронних органах відмовилися надавати офіційний коментар щодо місця перебування Салія.

Зазначимо, Салія затримали у справі про заклики до захоплення державної влади у Білорусі. Його арештували разом з опозиціонеркою Колесніковою. Салій був присутнім на зустрічі з Лукашенком під час його нещодавнього візиту в СІЗО КДБ.

Нагадаємо, після зустрічі з Лукашенком на свободу вийшли політичні в'язні Юрій Воскресенський та Дмитро Рабцевич. Опозиціонерів випустили з СІЗО ввечері 11 жовтня.

Як писало РБК-Україна, опозиціонерка Колеснікова відмовилася брати участь у зустрічі з Лукашенком в СІЗО.

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