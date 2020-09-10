У Білорусі оштрафували студентів за участь у протесті

У Білорусі суд Московського району Мінська оштрафував сім студенток за участь в акції солідарності з затриманими представниками Координаційної ради. Їх звинуватили в участі в несанкціонованому масовому заході.

Про це повідомляє Naviny.by.

Як повідомляється, 9 вересня під час акції солідарності були затримані студентки Білоруського державного медичного університету (БДМУ). Дівчат повезли в РУВС Московського району, а потім їх привезли в ІТТ на Окрестіна. Всім затриманим присудили штрафи по 675 рублів кожній.

Сьогодні в університеті студенти провели акцію солідарності із затриманими студентками. Вони зібралися в холі БДМУ з плакатами і біло-червоно-білими прапорами. Також акція солідарності пройшла біля входу в Мінський державний лінгвістичний університет.

Затриманих дівчат підтримали також Білоруський державний університет, Білоруський державний економічний університет та інші.

Нагадаємо, затриману учасницю президії Координаційної ради у Білорусі Марію Колеснікову заарештували, їй загрожує до 5 років в'язниці.

Крім того, РБК-Україна писало, що зараз в Білорусі на волі залишаються лише два члена президії Координаційної ради.