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Білорусі треба кілька "Іскандерів" на кордоні з Україною, - Лукашенко

Автор: Юлія Бойко

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко заявив, що йому треба кілька російських дивізіонів "Іскандер" на кордоні з Україною. А також на західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За його словами, білоруські війська треба оснастити новою російською технікою.

"Нам треба вміти воювати проти тієї техніки, яка до нас прийде. Нам треба не витати в хмарах, а не забувати, що так, ракетами нас можуть накрити, але наземну операцію вони ніколи не проведуть в Білорусі - ми до цього готові, у нас сили спеціальних операцій", - зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що розраховує отримати від Росії оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

"Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять... Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і "Бук-МБ", - додав Лукашенко.

Зазначимо, ракетні комплекси "Іскандер" застосовуються для знищення засобів ППО і ПРО противника, а також інших стратегічних об'єктів на відстані до 500 кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про постачання озброєнь на 1 млрд доларів.

Він також заявляв, що у разі зовнішньої агресії Білорусь перетвориться на єдину військову базу з Російською Федерацією.

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Олександр ЛукашенкоУкраїна