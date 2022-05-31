У Білорусі почали закликати "вибудовувати мир" через компанії, які не пішли з ринку

Громадські активісти в Білорусі почали закликати вибудовувати світ через компанії, які не пішли з ринку, а продовжують працювати і платити податки в Білорусі й РФ, попри постійні військові дії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Марата Мінського.

За його словами, такі українські бренди як PariMatch, який не вийшов з ринку Білорусі після початку повномасштабного вторгнення, стануть "мостом для налагодження контактів між народами".

Нагадаємо, раніше народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і спрямовувати ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.

Як відомо, букмекерська компанія Parimatch серед українських підприємств, які продовжують заробляти в Росії і Білорусі через три місяці війни, і спонсорувати агресора.

У 2021 році одним із спонсорів грозненської футбольної команди "Ахмат" (включеної США в санкційний список на підставі "Глобального акту Магнітського") стала букмекерська контора PariMatch.

На офіційному постері анонсу футбольного матчу між російськими клубами "Краснодар" і "Ахмат", який відбувся 21 травня, титульним спонсором кадировського клубу продовжує бути Parimatch.