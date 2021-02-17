RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Білорусі почалася нова хвилю жорстоких репресій, - Amnesty International

Автор: Инна Собора

Білоруська влада розпочала нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Вона намагається знищити незалежні ЗМІ та правозахисні організації країни за допомогою рейдів на їхні будинки та офіси.

Про це йдеться в заяві Amnesty International.

Зазначається, що "шокуюче і безпрецедентне" беззаконня з боку держави продовжує відбуватися незважаючи на широку міжнародну критику й негативну реакцію.

"Ми рішуче засуджуємо ці акти грубого вторгнення, здійснені під абсолютно помилковими приводами, і закликаємо негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих виключно за мирне здійснення своїх прав людини. Аби підтримати народ Білорусі, міжнародна спільнота має продовжувати робити все можливе для захисту прав людини і протидії репресіям влади щодо громадянського суспільства Білорусі", - зазначають в Amnesty International.

Нагадаємо, 16 лютого в Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.

РБК-Україна писало, що ЄС засудив масові обшуки у журналістів і правозахисників у Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусь
Читайте також
У Білорусі збираються ухвалити закон про покарання за "організацію масових заворушень"
Тіхановська хоче зустрічі з керівництвом України: головне з її звернення до Ради
Прогноз погоди