В Білорусі почалася нова хвилю жорстоких репресій, - Amnesty International

Білоруська влада розпочала нову хвилю жорстоких репресій щодо організацій громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Вона намагається знищити незалежні ЗМІ та правозахисні організації країни за допомогою рейдів на їхні будинки та офіси.
Зазначається, що "шокуюче і безпрецедентне" беззаконня з боку держави продовжує відбуватися незважаючи на широку міжнародну критику й негативну реакцію.
"Ми рішуче засуджуємо ці акти грубого вторгнення, здійснені під абсолютно помилковими приводами, і закликаємо негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих виключно за мирне здійснення своїх прав людини. Аби підтримати народ Білорусі, міжнародна спільнота має продовжувати робити все можливе для захисту прав людини і протидії репресіям влади щодо громадянського суспільства Білорусі", - зазначають в Amnesty International.
Нагадаємо, 16 лютого в Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.
РБК-Україна писало, що ЄС засудив масові обшуки у журналістів і правозахисників у Білорусі.