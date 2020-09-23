У Білорусі люди виходять на акції протесту, почалися затримання

В білоруській столиці Мінську люди почали виходити на акції протесту у зв'язку з інавгурацією Олександра Лукашенка. Силовики вже затримали як мінімум двох демонстрантів біля Палацу Незалежності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Люди виходять на стихійні акції протесту, організовуючи ланцюги солідарності. Багато хто з демонстрантів приходять з плакатами з написами: "Саша забери трудову", "А король то голий", "По відчуттю ти забув нас запросити на своє свято".

При цьому силовики чергують біля входів у метро в цивільному.

Фото: протести в Мінську (tut.by)

За інформацією Telegram-каналу Nexta, в 18:00 громадяни Білорусі збираються на акції протесту на центральні площі своїх міст.

"Приходьте вже відомі вам точки збору і будьте мобільними. Детальний план буде пізніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на таємній інавгурації в Мінську.

Під час інавгурації Лукашенко заявив, що в Білорусі не відбулася "кольорова революція".

Відзначимо, в ЄС заявили, що перестануть визнавати Лукашенка легітимним президентом після закінчення його повноважень 5 листопада. У той же час ЄС визнає представницьким органом білоруського народу Координаційна рада.