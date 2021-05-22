У Білорусі в колонії помер політв'язень

У Білорусі в шкловській колонії помер політв'язень Вітольд Ашурок. Офіційною причиною смерті названа зупинка серця, проте останні два тижні від полізаключенного не було листів.

Політв'язню було 50 років. Ашурок був членом Партії БНФ, координатором руху "За свободу".

Вітольд Ашурок був затриманий 9 серпня 2020 року, в день виборів. Суд заарештував активіста на 20 діб: 15 - за участь у несанкціонованому заході і 5-за неповагу до суду, Ашурок відмовився встати, коли увійшов суддя.

16 вересня Ашурка затримали знову. Коли йому залишалося відбути дві-три доби, його перевели в Гродненське СІЗО за кримінальною статтею.

18 січня в Лідському районному суді на закритому процесі Ашурка засудили до 5 років колонії загального режиму.