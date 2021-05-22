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У Білорусі в колонії помер політв'язень

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Субота 22 травня 2021 10:24
У Білорусі в колонії помер політв'язень Фото: Вітольд Ашурок (facebook.com/aszurak)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі в шкловській колонії помер політв'язень Вітольд Ашурок. Офіційною причиною смерті названа зупинка серця, проте останні два тижні від полізаключенного не було листів.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Політв'язню було 50 років. Ашурок був членом Партії БНФ, координатором руху "За свободу".

Вітольд Ашурок був затриманий 9 серпня 2020 року, в день виборів. Суд заарештував активіста на 20 діб: 15 - за участь у несанкціонованому заході і 5-за неповагу до суду, Ашурок відмовився встати, коли увійшов суддя.

16 вересня Ашурка затримали знову. Коли йому залишалося відбути дві-три доби, його перевели в Гродненське СІЗО за кримінальною статтею.

18 січня в Лідському районному суді на закритому процесі Ашурка засудили до 5 років колонії загального режиму.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі затримано 15 осіб після блокування опозиційного порталу TUT.BY.

Портал TUT.BY активно висвітлював протести проти режиму Олександра Лукашенка, а також надавав майданчик для представників опозиції. Восени 2020 року стало відомо про перші санкції проти нього.

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